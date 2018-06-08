Дана Уайт: "Сен-Пьер завершил карьеру"

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе канадец Жорж Сен-Пьер завершил карьеру. По словам главы UFC Даны Уайт, 37-летний канадец не хочет ни с кем драться, включая чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова.

– Мы говорили о возможном бое с Сен-Пьером, но но закончил выступать, – цитирукет The Sun Уайта. – Он завершил карьеру и не хочет ни с кем драться.

Напомним, Сен-Пьер провел 28 боев в MMA, в которых он одержал 26 побед (14 досрочно) и потерпел два поражения. Он дважды завоевывал пояс организации в полусреднем весе.