Боец ММА победил с переломом пальца. Фото

Американский боец ММА Харви Парк одержал победу над Левилом Симпсоном в рамках турнира LFA 53. После поединка стало известно, что у него серьезная травма.

Как сообщает Daily Mail, уже в первом раунде Парк сломал палец. Несмотря на это, он продолжил поединок и по итогам трех раундов победил единогласным решением судей. Перед этим боем у него было девять побед и два поражения.

После боя в своем Инстаграме спортсмен опубликовал рентгеновский снимок, о котором его просили подписчики. На снимке видно, насколько серьезна его травма.