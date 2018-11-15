16:29 | Единоборства / ММА — ММА

Боец ММА победил с переломом пальца. Фото

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Американский боец ММА Харви Парк одержал победу над Левилом Симпсоном в рамках турнира LFA 53. После поединка стало известно, что у него серьезная травма.

Как сообщает Daily Mail, уже в первом раунде Парк сломал палец. Несмотря на это, он продолжил поединок и по итогам трех раундов победил единогласным решением судей. Перед этим боем у него было девять побед и два поражения.

После боя в своем Инстаграме спортсмен опубликовал рентгеновский снимок, о котором его просили подписчики. На снимке видно, насколько серьезна его травма.

 

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BqGpHxWhXJv/

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