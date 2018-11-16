Боец ММА Гонтарев задержан по подозрению в разбое. Видео

Российский боец ММА Евгений Гонтарев ("Бизон") в свой день рождения был задержан сотрудниками специального подразделения быстрого реагирования (СОБР) по подозрению в разбое, информирует телеграм-канал Mash.

Сам 29-летний спортсмен не сразу осознал происходящее и оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что Гонтарев принял все за шутку, а его мать встала на защиту сына.

Гонтарев провел в MMA 10 поединков в которых одержал три победы, потерпел шесть поражений, и еще один бой завершился вничью. Последний поединок боец провел в мае текущего года, проиграв Макхачу Кхваджаеву по решению судей.