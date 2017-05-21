Боец Хирамагомедов будет уволен после конфликта с вице-президентом Союза ММА России

Боец смешанного стиля Гаджимурад Хирамагомедов будет уволен из организации Fight Nights Global после конфликта с вице-президентом Союза ММА России Радмиром Габдуллиным, сообщает ТАСС.

Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. По информации СМИ, после поединка между Хирамагомедовым и Габдуллиным произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил травмы, – боец счел, что Габдуллин оказал влияние на результат поединка.

Глава бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев сообщил, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. В свою очередь, уже по прилету в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован с двойным переломом челюсти и сотрясением мозга.