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Алексей Титов: "Александру Емельяненко вновь придется завоевывать публику"

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Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Александр Емельяненко: из клетки в клетку?

Российский промоутер Алексей Титов уверен, что боец Александр Емельяненко сможет вернуться в большой спорт, если ему хватит мотивации. Он не исключил возможности организации поединка с участием россиянина.

Ранее сообщалось, что срок Емельяненко, который будет выпущен из колонии условно-досрочно, заменен на исправительные работы. Отмечается, что из зарплаты осужденного будет удерживаться 10 процентов в доход государства.

- Все зависит от собственного желания и мотивации Александра, - начал Титов. - Это касается и его возвращения в большой спорт, и проблем с алкоголем. Если он захочет, то преодолеет все проблемы. Публику ему нужно будет завоевывать вновь. Если он вернется, начнет правильно жить, успешно выступать, возможно, нам будет интересно организовать поединок с его участием.

Напомним, в 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей. (Борис КРИВИН)

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