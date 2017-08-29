Путин посетил открытие чемпионата мира

Президент России Владимир Путин​ посетил открытие XXXI чемпионата мира, который стартовал в столице Венгрии, сообщает сайт Кремля. Вместе с главой Российского государства на трибуне присутствовали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Монголии Халтмагийн Баттулга.

Чемпионат мира продлится до 3 сентября. В программу соревнований включены семь дисциплин у мужчин и женщин по соответствующим весовым категориям, а также командные соревнования. Участие в первенстве примут 795 спортсменов из 134 стран.