Южаков и Прохоров - третьи в двойке на старте Кубка мира

Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров стали третьими в состязаниях двоек на стартовом этапе Кубка мира в Инсбруке. Победили Томас Штой и Лоренц Коллер из Австрии.
Еще один экипаж из России - Всеволод Кашкин и Константин Коршунов - занял 21-е место.
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Штой/Коллер (Австрия) - 1.19,476 (39,793 + 39,683)
2. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 1.19,656 (39,796 + 39,860)
3. Южаков/Прохоров (Россия) - 1.19,758 (39,826 + 39,932)
4. Путиньш/Марцинкевеч (Латвия) - 1.19,885 (39,923 + 39,962)
5. Ридер/Растнер (Италия) - 1.19,887 (39,981 + 39,906)
6. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) - 1.19,968 (40.167 + 39,801)...
21. Кашкин/Коршунов (Россия) - 1.22,269 (40,102 + 42,167)
Дополнительная информация
Загрузка...