Южаков и Прохоров - третьи в двойке на старте Кубка мира

Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров стали третьими в состязаниях двоек на стартовом этапе Кубка мира в Инсбруке. Победили Томас Штой и Лоренц Коллер из Австрии.

Еще один экипаж из России - Всеволод Кашкин и Константин Коршунов - занял 21-е место.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Штой/Коллер (Австрия) - 1.19,476 (39,793 + 39,683)

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) - 1.19,656 (39,796 + 39,860)

3. Южаков/Прохоров (Россия) - 1.19,758 (39,826 + 39,932)

4. Путиньш/Марцинкевеч (Латвия) - 1.19,885 (39,923 + 39,962)

5. Ридер/Растнер (Италия) - 1.19,887 (39,981 + 39,906)

6. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) - 1.19,968 (40.167 + 39,801)...

21. Кашкин/Коршунов (Россия) - 1.22,269 (40,102 + 42,167)