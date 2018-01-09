Репилов в Оберхофе продолжит тестировать новую олимпийскую экипировку

Действующий обладатель Кубка мира россиянин Роман Репилов на ближайшем этапе нынешнего сезона в немецком Оберхофе продолжит тестировать новый комбинезон, в котором ему предстоит выступать на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане​. Соревнования пройдут пройдет с 13 по 14 января.

– Роман в Кенигзее выступал в тестовом комбинезоне, – цитирует ТАСС начальника команды Артема Петракова. – Нужно было опробовать качество материала, швы. Теперь он продолжит его тестировать на тренировках на этапе в Оберхофе. Олимпийские комбинезоны для других наших спортсменов должны поступить в конце января. Все они будут закуплены на деньги Олимпийского комитета России.

– Ощущения нормальные, я уже проверил не один, а сразу несколько комбинезонов, – отметил сам Репилов. – Уже понимаю, какой комбинезон "быстрее", а какой "потише". Что касается моего первого появления в этой экипировке на соревнованиях, то моим соперникам было очень интересно, почему я еду в новом непонятном комбинезоне, а остальные россияне в нормальных – с российским флагом и спонсорскими логотипами.