Знарок назвал расширенный состав сборной России на ЧМ-2017

Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком определился с составом национальной команды, которая вылетит на чемпионат мира по хоккею-2017 в Кельн и продолжит подготовку к турниру. В списке 28 игроков, заявить на турнир можно 25 хоккеистов.

Состав сборной России: вратари Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй, НХЛ), Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА);

защитники Виктор АНТИПИН (Металлург Мг), Антон БЕЛОВ (СКА), Владислав ГАВРИКОВ (Локомотив), Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия, НХЛ), Артем ЗУБ (СКА), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Михаил НАУМЕНКОВ (оба - ЦСКА), Андрей МИРОНОВ (Динамо М), Алексей БЕРЕГЛАЗОВ (Металлург Мг/Рейнджерс, НХЛ);

Нападающие Никита ГУСЕВ (СКА), Владислав НАМЕСТНИКОВ, Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй, НХЛ), Артемий ПАНАРИН (Чикаго, НХЛ), Вадим ШИПАЧЕВ, Евгений ДАДОНОВ (оба - СКА), Сергей МОЗЯКИН (Металлург Мг) Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс), Сергей ПЛОТНИКОВ (СКА), Иван ТЕЛЕГИН, Сергей АНДРОНОВ, Валерий НИЧУШКИН (все - ЦСКА), Александр БАРАБАНОВ (СКА), Кирилл КАПРИЗОВ (Салават Юлаев/ЦСКА), Андрей СВЕТЛАКОВ (ЦСКА), Роман ЛЮБИМОВ (Филадельфия, НХЛ).

Первый матч на чемпионате мира по хоккею-2017 Россия проведет против Швеции в пятницу (5 мая). Также в группе А (все игры – в Кельне) сыграют: США, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия.