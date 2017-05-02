Знарок назвал расширенный состав сборной России на ЧМ-2017

Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком определился с составом национальной команды, которая вылетит на чемпионат мира по хоккею-2017 в Кельн и продолжит подготовку к турниру. В списке 28 игроков, заявить на турнир можно 25 хоккеистов.
Состав сборной России: вратари Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй, НХЛ), Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА);
защитники Виктор АНТИПИН (Металлург Мг), Антон БЕЛОВ (СКА), Владислав ГАВРИКОВ (Локомотив), Иван ПРОВОРОВ (Филадельфия, НХЛ), Артем ЗУБ (СКА), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Михаил НАУМЕНКОВ (оба - ЦСКА), Андрей МИРОНОВ (Динамо М), Алексей БЕРЕГЛАЗОВ (Металлург Мг/Рейнджерс, НХЛ);
Нападающие Никита ГУСЕВ (СКА), Владислав НАМЕСТНИКОВ, Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй, НХЛ), Артемий ПАНАРИН (Чикаго, НХЛ), Вадим ШИПАЧЕВ, Евгений ДАДОНОВ (оба - СКА), Сергей МОЗЯКИН (Металлург Мг) Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс), Сергей ПЛОТНИКОВ (СКА), Иван ТЕЛЕГИН, Сергей АНДРОНОВ, Валерий НИЧУШКИН (все - ЦСКА), Александр БАРАБАНОВ (СКА), Кирилл КАПРИЗОВ (Салават Юлаев/ЦСКА), Андрей СВЕТЛАКОВ (ЦСКА), Роман ЛЮБИМОВ (Филадельфия, НХЛ).
Первый матч на чемпионате мира по хоккею-2017 Россия проведет против Швеции в пятницу (5 мая). Также в группе А (все игры – в Кельне) сыграют: США, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия.
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Антон Белов (хоккей)
- Сергей Мозякин
- Сергей Андронов
- Артемий Панарин
- Евгений Дадонов
- Никита Гусев
- Никита Кучеров
- Вадим Шипачев
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Науменков
- Иван Телегин
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Виктор Антипин
- Игорь Шестеркин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Богдан Киселевич
- Андрей Миронов
- Илья Сорокин
- Роман Любимов
- Павел Красковский
- Александр Барабанов
- Иван Проворов
- Кирилл Капризов
- Андрей Светлаков
- Артем Зуб
- Владислав Гавриков
- Алексей Береглазов