Зачем Дадонова перевели во второе звено? Рассказывает Воробьев

Главный тренер сборной России Илья Воробьев – о перестановках в составе в матче с командой Швейцарии (4:3) на чемпионате мира.

- Были проблемы с входом в зону и в большинстве, и в равных составах. Это швейцарцы так нам мешали?

- Да, некоторые проблемы были, нам нужно больше скорости, будем работать над этим.

- Довольны Гусевым?

- Вы довольны? Я доволен.

- Он готов выдерживать матч целиком? Играть по 20 минут?

- Сложно сказать. Очень надеюсь на это.

- Сыграет ли Хафизуллин со Словакией?

- Будем пробовать его завтра на льду.

- Поменяли местами Бучневича с Дадоновым, чего вы хотели добиться?

- Добились – Дадонов забил гол.

- Оставите сочетание в таком виде?

- Пока рано говорить, сначала надо посмотреть видео.

- Помимо гола Дадонов добавил динамики звену.

- Конечно, в этом и был смысл туда его перевести. (Игорь ЕРОНКО)

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