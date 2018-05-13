Зачем Дадонова перевели во второе звено? Рассказывает Воробьев

Главный тренер сборной России Илья Воробьев – о перестановках в составе в матче с командой Швейцарии (4:3) на чемпионате мира.
- Были проблемы с входом в зону и в большинстве, и в равных составах. Это швейцарцы так нам мешали?
- Да, некоторые проблемы были, нам нужно больше скорости, будем работать над этим.
- Довольны Гусевым?
- Вы довольны? Я доволен.
- Он готов выдерживать матч целиком? Играть по 20 минут?
- Сложно сказать. Очень надеюсь на это.
- Сыграет ли Хафизуллин со Словакией?
- Будем пробовать его завтра на льду.
- Поменяли местами Бучневича с Дадоновым, чего вы хотели добиться?
- Добились – Дадонов забил гол.
- Оставите сочетание в таком виде?
- Пока рано говорить, сначала надо посмотреть видео.
- Помимо гола Дадонов добавил динамики звену.
- Конечно, в этом и был смысл туда его перевести. (Игорь ЕРОНКО)