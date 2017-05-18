Вячеслав Быков: "Сборная США не смогла сыграть через "не могу"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что сборной США на чемпионате мира по хоккею-2017 не хватило свежести и вдохновения. В матче 1/4 финала американцы всухую проиграли Финляндии со счетом 0:2 и выбыли из турнира.

– Что по американцам скажете? Настолько скоростная сборная, а ничего не показала с финнами.

– Мне кажется, им свежести не хватило. Вдохновения. У них потенциал обалденный. Великолепная по таланту команда. Но вот задора не хватало.

– На следующее утро они вышли на раскатку – и были очень бодрыми и веселыми, много улыбались.

– Все дело в том, что сейчас во всем мире все пытаются понять, как "стакировать", то есть сохранить энергию, которую мы можем получать. Как сохранить эту энергию, когда ты побеждаешь, не растерять ее. Это очень важно. Вот американцам энергетики и не хватило. Может, тренерский штаб пытался что-то с этим сделать, но по наблюдениям сборная США не была активной. Не знаю почему. Надо было искать какие-то резервы. На мой взгляд, технологический фактор играл здесь очень большую роль. Потенциал и талант есть.

Но свежести и задора не было. Через "не могу" – не смогли. А финны прошли очень сложный этап квалификационный. И, возможно, это была подготовка к финальной части. И они были очень мотивированы, дисциплинированны как никогда, при том, что дисциплина им присуща. Сыграли очень компактно и нацеленно на ворота. Финляндия не украла эту победу. Она ее взяла. Схватила за жабры – и забрала. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью с Вячеславом Быковым