Вячеслав Быков: "Игра сборной России впечатлила. Но огорчила результатом с канадцами"

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков отметил, что его расстроило выступление национальной команды на чемпионате мира-2018 в матче 1/4 финала против Канады (4:5 ОТ).

– Вы давали наставления Тристану Шервею перед матчем с Канадой. Помогло? Он ведь гол забил.

– Трудно сказать.

– А в каком качестве вы в сборной Швейцарии?

– Ни в каком. Я – болельщик.

– Но чуть-чуть помогаете?

– Помогал сначала нашей российской команде своей энергией на трибуне. Сейчас – швейцарцам своей энергией на трибуне. Не более того.

– Можно ли было сборной России проигрывать таким канадцам, которые были слабее, чем обычно?

– Побеждает сильнейший.

– Как вам игра сборной России?

– С одной стороны – хорошо, впечатлила. С другой – огорчила результатом с канадцами. Но в целом игра мне импонировала.

– Согласны, что это был один из слабейших составов лет за десять?

– Я бы не стал сравнивать.

– Вы свое время неожиданно поставили в Берне на финал с Канадой Брызгалова, и это окупилось. Видите ли вы параллель с ходом с Шестеркиным?

– Возможно. Но мне сложно ответить, потому что решение принимал тренерский штаб. Видимо, они чем-то руководствовались, чтобы дать возможность Шестеркину. Мы тогда просто изучали стиль канадцев, в связи с этим и поставили Брызгалова. Сейчас – сложно сказать. Но Шестеркин сыграл очень достойно. (Игорь ЕРОНКО)​