Владислав Гавриков: "Цены в Копенгагене? Вот поэтому я из отеля не выхожу"

Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился ожиданиями от встречи со сборной Франции, которой российская команда начнет чемпионат мира в Дании.

– Как вам Копенгаген?

– Все отлично. Настроение хорошее. Готовимся к французам. В плане размещения – все здорово. Не на что жаловаться. Прекрасные условия. Мне все нравится.

– Цены тоже нравятся?

– Вот поэтому я из отеля не выхожу.

– Что знаете о французах? Можно ли их назвать слабым соперником?

– Как говорится, самый сильный соперник – тот, с которым сегодня играем. Мы все равно же готовимся идти от матча к матчу. И далеко не загадывать.

– Уже 80 матчей в сезоне провели. Ощущается?

– Нет. Нормально все. Успели немножко перевести дух. И потренироваться.

– После Кельна и Пхенчхана – ощущаете себя уже на опыте?

– У нас только Паша Дацюк может сказать, что он на опыте. Так что не могу сказать.

– У вас хороший контакт с Воробьевым?

– Если раньше нам было немножко тяжеловато перестроиться с одной модели на другую, то сейчас, спустя несколько собраний, тренировок и игр все уже пропитались этим.

Полное расписание чемпионата мира по хоккею