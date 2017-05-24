Вадим Шипачев: "Извиняюсь перед всеми репортерами за то, что не останавливался в микст-зоне"

Нападающий сборной России Вадим Шипачев в интервью "СЭ" попросил прощения у журналистов за то, что не отвечал на вопросы во время чемпионата мира по хоккею-2017. 30-летний форвард провел 10 матчей на турнире и набрал 13 (2+11) очков. Российская сборная заняла третье место.

– Еще один вопрос, который меня беспокоит: как вы собираетесь строить отношения с прессой?

– Не думаю, что у меня есть какие-то проблемы с журналистами.

– Да вы на чемпионате мира не останавливались в микст-зоне!

– И извиняюсь перед всеми репортерами за это. Больше так не буду. Но справедливости ради стоит заметить, что после первой игры я с вами поговорил. Впрочем, обязательно учту все замечания. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью с Вадимом Шипачевым