Трэвис Конекны: "Фанаты круто поддерживают сборную Канады, но во время матчей я их не слышу"

Нападающий сборной Канады Трэвис Конекны накануне матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против России признался, что во время игры редко слышит поддержку трибун.

- Это определенно круто, но, честно говоря, во время игры ты не слышишь, что поют фанаты, - цитирует Sportsnet Конекны. - Это все равно что играть в другую хоккейную игру. Конечно, во время перерывов, когда они исполняют свои песнопения и бьют в барабаны, слышишь их.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.