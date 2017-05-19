Трэвис Конекны: "Фанаты круто поддерживают сборную Канады, но во время матчей я их не слышу". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

10:51 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Трэвис Конекны: "Фанаты круто поддерживают сборную Канады, но во время матчей я их не слышу"

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Нападающий сборной Канады Трэвис Конекны накануне матча 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против России признался, что во время игры редко слышит поддержку трибун. 

- Это определенно круто, но, честно говоря, во время игры ты не слышишь, что поют фанаты, - цитирует Sportsnet Конекны. - Это все равно что играть в другую хоккейную игру. Конечно, во время перерывов, когда они исполняют свои песнопения и бьют в барабаны, слышишь их.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матчаВидеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.

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