Шарль Лингле: "Положение сборной Белоруссии по-прежнему пахнет крайне плохо"

Нападающий сборной Белоруссии Шарль Лингле отметил, что положение его команды на чемпионате мира по хоккею-2017 крайне плохо. Вчера белоруссы по буллитам проиграли Франции и набрали первое очко на турнире. Сегодня Блелоруссия сыграет со Словенией.

- Что сказать, наше положение по-прежнему пахнет крайне плохо, хорошего мало, тем не менее, в матче с французами я впервые за весь турнир увидел улыбки на нашей скамейке и в раздевалке, это добрый знак, этого очень не хватало, - цитирует "Р-Спорт" Лингле. - Мы заслуживали большего в игре с французами, но не забили свои моменты, не реализовали два большинства в овертайме, я попал в штангу в конце третьего периода. Но здорово, что мы забили три гола – столько же, сколько в предыдущих четырех играх.

У нас одинаковое количество очков со словенцами, и очевидно, что проигравший в этом матче покинет элитный дивизион. Это будет большая битва, мы помним о сентябрьском поражении и используем его как мотивацию, мы должны ответить словенцам.

Матч Словения - Белоруссия начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.