Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

09:15 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку

0
0
0
0

Сборная России поблагодарила болельщиков, приехавших в аэропорт Шереметьево, за поддержку. Сегодня, 22 мая, команда Олега Знарка прибыла в Москву из Кельна, где проходил чемпионат мира по хоккею-2017. Россияне заняли третье место по итогам турнира.

"Сборная России прилетела домой! И даже в ночь с воскресенья на понедельник болельщики встретили свою команду", – говорится в сообщении в официальном Твиттере команды.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий