Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку

Сборная России поблагодарила болельщиков, приехавших в аэропорт Шереметьево, за поддержку. Сегодня, 22 мая, команда Олега Знарка прибыла в Москву из Кельна, где проходил чемпионат мира по хоккею-2017. Россияне заняли третье место по итогам турнира.

"Сборная России прилетела домой! И даже в ночь с воскресенья на понедельник болельщики встретили свою команду", – говорится в сообщении в официальном Твиттере команды.