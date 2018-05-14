Сборная Кореи покинула элитный дивизион

Сборная Кореи уступила сборной Норвегии со счетом 0:3 на чемпионате мира-2018 в Дании. Южнокорейцы проиграли все семь матчей на турнире и покинули элитный дивизион мировых первенств. В следующем сезоне команда будет выступать в первом дивизионе чемпионата мира.
На нынешнем турнире в Дании южнокорейцы в семи матчах забросили 4 шайбы и пропустили 48.
Календарь чемпионата мира по хоккею
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Spartak1996
kopot как бы их на родине не расстреляли..) ----------------------------------------------- Это про Северную Корею, а не про Южную
21:25 14 мая
kopot
как бы их на родине не расстреляли..)
21:21 14 мая
Spartak1996
На ЧМ-2019 выступит сборная Великобритании. Интересно такие же клоуны или все таки нет?
21:17 14 мая
Lars Berger
Смотрел их концовку с норвежцами... Наши раньше закончили... Яркая команда...) Там корейцы были вообще?!
21:13 14 мая
Тропическая гемангиома Мовсисяна
похоже корейцев больше никогда не увидим в элите)))
20:59 14 мая