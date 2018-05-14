Чемпионат мира

20:49 14 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная Кореи покинула элитный дивизион

5

Сборная Кореи уступила сборной Норвегии со счетом 0:3 на чемпионате мира-2018 в Дании. Южнокорейцы проиграли все семь матчей на турнире и покинули элитный дивизион мировых первенств. В следующем сезоне команда будет выступать в первом дивизионе чемпионата мира.

На нынешнем турнире в Дании южнокорейцы в семи матчах забросили 4 шайбы и пропустили 48.

Календарь чемпионата мира по хоккею

 

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Spartak1996

kopot как бы их на родине не расстреляли..) ----------------------------------------------- Это про Северную Корею, а не про Южную

21:25 14 мая

kopot

как бы их на родине не расстреляли..)

21:21 14 мая

Spartak1996

На ЧМ-2019 выступит сборная Великобритании. Интересно такие же клоуны или все таки нет?

21:17 14 мая

Lars Berger

Смотрел их концовку с норвежцами... Наши раньше закончили... Яркая команда...) Там корейцы были вообще?!

21:13 14 мая

Тропическая гемангиома Мовсисяна

похоже корейцев больше никогда не увидим в элите)))

20:59 14 мая

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!