Сборная Кореи покинула элитный дивизион

Сборная Кореи уступила сборной Норвегии со счетом 0:3 на чемпионате мира-2018 в Дании. Южнокорейцы проиграли все семь матчей на турнире и покинули элитный дивизион мировых первенств. В следующем сезоне команда будет выступать в первом дивизионе чемпионата мира.



На нынешнем турнире в Дании южнокорейцы в семи матчах забросили 4 шайбы и пропустили 48.

Календарь чемпионата мира по хоккею