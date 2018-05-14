Сборная Кореи потерпела седьмое поражение на чемпионате мира

Сборная Кореи проиграла Норвегии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018 в Дании – 0:3. Азиатская команда уступила во всех семи встречах с общим счетом 4:48 и покинула элитный дивизион мировых первенств.

Чемпионат мира

Группа B

Корея – Норвегия – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Линдстрем – 1 (бол., М. Улимб, Эспеланд), 13:35 – 0:1. Валькве Ольсен – 2 (Бастиансен, Эспеланд), 46:55 – 0:2. Холес – 1 (бол., К. А. Улимб, Торесен), 50:02 – 0:3.

Вратари: Далтон (57:40 – 58:25, 59:22) – Хауген.

Штраф: 12 – 2.

Броски: 17 (8+6+3) – 30 (8+12+10).

Судьи: Айверсон, Каукокари.

14 мая. Хернинг. "Йюске-банк-боксен".

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