Сборная Финляндии проиграла первый матч на ЧМ, уступив Дании

Сборная Дании со счетом 3:2 победила команду Финляндии в матче группы B на чемпионате мира-2018. Для финнов это первое поражение в четырех матчах турнира.



Датчане с 5 очками занимают четвертое место в группе B, финны - лидируют (9).



Чемпионат мира



Группа B



Финляндия - Дания - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)



Голы: Ф. Нильсен - 1 (бол., Й.Б. Йенсен, Сторм), 32:28 - 0:1. Ахо - 5 (бол., Терявяйнен, Гранлунд), 34:33 - 1:1. Бьоркстранд - 1 (Лауридсен), 37:10 - 1:2. Гранлунд - 2 (Койвисто, Нутиваара), 55:50 - 2:2. Хардт - 1 (бол., Бедкер, Ф. Нильсен), 58:01 - 2:3.



Вратари: Хуссо (58:10 - 58:18, 58:32) - Андерсен.



Штраф: 12 - 10.



Броски: 36 (11+11+14) - 17 (5+7+5).



Судьи: Верли, Майер.



9 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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