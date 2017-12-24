Российская молодежка спаслась в матче со Словакией и выиграла серию буллитов

Молодежная сборная России в товарищеском матче обыграла по буллитам Словакию - 3:2. К третьему периоду наша команда уступала со счетом 0:2 после голов Адама Ружички и Войцеха Зеленака. В последней 20-минутке Андрей Свечников и Герман Рубцов забросили по шайбе.

В овертайме команды голов не забили. Судьба поединка определилась в серии буллитов, которую россияне выиграли со счетом 3:0. Свои попытки реализовали Анатолий Елизаров, Виталий Абрамов и Михаил Мальцев.

Отметим, этот матч состоялся в рамках подготовки российской молодежки к МЧМ-2018. Ранее команда обыграла Данию (4:2). Турнир состоится в Баффало. Сборная России сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией, Белоруссией и Швецией.

Товарищеский матч

Молодежные сборные

Россия - Словакия - 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ружичка - 1 (Фехервари, Выбирал), 4:01 - 0:1. Зеленяк - 1 (бол., Ружичка, Фехервари), 25:02 - 0:2. Свечников - 1 (Манукян, Семин), 41:52 - 1:2. Рубцов - 1 (Абрамов, Саморуков), 58:28 - 2:2.

Победный буллит: Елизаров.

Вратари: Бердин - Гренак.

23 декабря. Рочестер. Bill Gray's Regional Iceplex.