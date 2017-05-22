Россия сыграет со Швецией, Чехией и Белоруссией на чемпионате мира-2018

Сборная России в групповом турнире чемпионата мира 2018 года в Дании сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией, информирует пресс-служба ИИХФ. Команды этой восьмерки проведут свои встречи в Копенгагене. Стадион в датской столице вмещает 12 500 зрителей.
В группу B вместе с Данией попали сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Латвии и Кореи. Они проведут свои игры в Хернинге. Вместимость арены в этом городе составляет 11 000 человек.
Напомним, на завершившемся вчера в Кельне чемпионате мира-2017 золотые медали завоевала сборная Швеции, обыграв в финале в серии буллитов Канаду. Россия второй год подряд (как и в Москве-2016) заняла третье место.
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Carlos_Valderrama
Словаки в любом случае не вылетят никуда, они хозяева ЧМ-2019.
23:14
Apis
Белорусы или Словаки могут и вылететь в следующем году из элиты. Группа смерти получилась для второго эшелона.
22:16