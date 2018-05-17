Россия - Канада: прогноз букмекеров

Сегодня состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею Россия – Канада. Встреча начнется в Копенгагене в 17.15 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч Россия – Канада
Прогноз Winline – П1 3,54 – Н 4.65 – П2 1.81.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Канада.
Прямая трансляция матча Россия – Канада – в 17.15, на канале "Матч ТВ".
составы команд
Россия: Шестеркин.
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов;
Никита Зайцев – Никита Нестеров, Павел Бучневич – Артем Анисимов – Михаил Григоренко;
Егор Яковлев – Алексей Береглазов, Евгений Дадонов – Илья Каблуков – Александр Барабанов;
Никита Трямкин – Динар Хафизуллин, Никита Сошников – Сергей Андронов – Илья Михеев; Максим Шалунов.
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