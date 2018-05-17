Чемпионат мира

16:03 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия - Канада: прогноз букмекеров


Сегодня состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею РоссияКанада. Встреча начнется в Копенгагене в 17.15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Россия – Канада

Прогноз Winline – П1 3,54 – Н 4.65 – П2 1.81.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Канада.

Прямая трансляция матча Россия – Канада – в 17.15, на канале "Матч ТВ".

составы команд

Россия: Шестеркин.

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов;

Никита Зайцев – Никита Нестеров, Павел Бучневич – Артем Анисимов – Михаил Григоренко;

Егор Яковлев – Алексей Береглазов, Евгений Дадонов – Илья Каблуков – Александр Барабанов;

Никита Трямкин – Динар Хафизуллин, Никита Сошников – Сергей Андронов – Илья Михеев; Максим Шалунов.

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