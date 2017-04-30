Роман Ротенберг: "Капризов, Барабанов и Красковский вызваны в сборную России"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что три форварда олимпийской сборной России присоединятся к тренировочному сбору главной команды в Новогорске. 2-го мая сборная России проведет контрольный матч с олимпийской командой, после которого будет объявлен состав на чемпионат мира-2017.

– Из олимпийской сборной вызываются Капризов, Барабанов и Красковский, - сказал Ротенберг. - И 2 мая уже будет определяться, кто полетит. Их просто вызывают в Новогорск, а окончательные решения будут приняты 2 мая. 3 мая мы вылетаем в Кельн.

Я думаю, четвертого числа будет назван практически весь состав. За исключением, может быть, трех мест. И это будет, получается, четыре тройки и семь защитников. По этапу Евротура – всегда нужен результат. Это фундамент работы, это показывает, насколько она правильно была проведена. Но во время этих трех матчей на Чешских играх тренерский штаб проверил игроков, итоговый результат в этом сезоне положительный, команда завершила Евротур на первом месте, но уже завтра мы забываем об этом успехе и начинаем все с чистого листа. Начинаем полноценную подготовку к чемпионату мира.

Преждевременно думать о том, что "Вашингтон" может проиграть "Питтсбургу". Завтра они победят, серия затянется, и это будет совершенно другой вопрос. Команда у нас практически сформирована. Средний возраст у команды 25 лет, она очень молодая, только у сборной США состав помоложе. Команда наша готова к победам, мобильная, с характером, присутствует командный дух. Осталось сплотиться окончательно, чтобы ехать уже на чемпионат мира единым кулаком. Будем сейчас над этим работать.