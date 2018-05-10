Рене Фазель: "Идеальным количеством команд на чемпионате мира является 12"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что будет сложно сократить количество команд-участниц чемпионата мира. В нынешнем мировом первенстве в Дании участвуют 18 сборных.

– Это старый вопрос – я согласен с тем, что идеальным количеством команд на чемпионате мира является 12, по шесть в группе, – цитирует ТАСС Фазеля. – Это будет другой уровень, но очень сложно такой процесс осуществить. С другой стороны, у нас тогда не было бы чемпионата мира в Дании, поскольку тогда он бы проходил только в топовых странах. Нынешнее количество команд – это хороший баланс.

Я согласен, что в этом году у нас немало крупных результатов, в том числе 10:0 в матче канадцев и южнокорейцев. Но на следующей неделе [в матчах плей-офф] уже все изменится.

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