Радулов и Зайцев не примут участия в чемпионате мира

Защитник "Торонто" Никита Зайцев и нападающий "Монреаля" Александр Радулов не смогут принять участие в чемпионате мира в Германии и Франции. Глава скаутской службы Федерации хоккея России Алексей Жамнов отметил, что у игрока "Мэйпл Ливз" имеются проблемы со здоровьем.
– Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму – сотрясение мозга, – сказал Жамнов. – Никита сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве. "Торонто" не отпустил защитника в расположение нашей команды.
Нападающий Александр Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом. (Марат САФИН)
Werewolf
Монте-Кристо(Мститель) . Уважаю решение Радулова и Зайцева. Хотя очевидно, что к другому тренеру Радулов на ЧМ скорее всего бы поехал. Знарок сам создал данную ситуацию, не пригласив Радулова на Кубок Мира. И еще раньше, перед ЧМ 2016 года.______Т.е. все таки личные амбиции важнее РОДИНЫ? )))
19:03
Монте-Кристо(Мститель) .
Уважаю решение Радулова и Зайцева. Хотя очевидно, что к другому тренеру Радулов на ЧМ скорее всего бы поехал. Знарок сам создал данную ситуацию, не пригласив Радулова на Кубок Мира. И еще раньше, перед ЧМ 2016 года.
18:55
Джон....Сильвер
У нас есть достаточно хоккеистов и без них. Задача Знарка взять золото ЧМ и Олимпиады - любой другой итог - провал!
18:19
skua
Эти вещи прекрасно знали все, но руководство сборной все равное посчитало нужным их пригласить. Один получил сотрясение и играл с травмой. А второму 31 год и у него нет действующего контракта. Что мешала поговорить с игроками лично и все узнать перед тем как публиковать официальное приглашение на сайте федерации ? Похожая история с Войновым на КМ была, когда все прекрасно знали, что ему нельзя играть, но его все же умудрились включить в состав.
18:09