Проворов вызван в сборную России на чемпионат мира

Штаб национальной сборной России вызвал в расположение команды защитника "Филадельфии" Ивана Проворова, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). Первый матч наша команда проведет 4 мая против Франции. Также в группе А, матчи которой будут проходить в Копенгагене, сыграют Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия и Австрия.

"Филадельфия" сегодня завершила борьбу за Кубок Стэнли, уступив "Питтсбургу" (5:8, 2-4). Проворов в регулярном чемпионате провел 82 игры и набрал 41 (24+17) очко, а также показатель "+17". В плей-офф за 6 матчей сделал 3 результативные передачи и "-6".