Павел Буре: "Мы долго уступали шведам, но нашли силы отыграться и дожать соперника"

Бывший нападающий сборной России Павел Буре после победы россиян над Швецией (2:1 Б) в матче группового турнира чемпионата мира-2017 заявил, что россияне уступали сопернику в этой встрече. Также он отметил, что не будет выделять лучших игроков этого матча.

– Самое главное, что наши ребята добились результата, выиграли, пусть даже по буллитам, – сказал Буре. – Первый матч всегда нелегко играть, но было видно, что ребята старались. Мы уступали шведам на протяжении длительного времени, но парни нашли в себе силы отыграться и дожать соперника в буллитной серии. Я бы не хотел кого-то из игроков выделять персонально. Все наши хоккеисты играли ровно.

– Сегодня стало известно, что нападающий Вадим Шипачев подписал контракт с клубом НХЛ "Вегас". Что вы об этом думаете?

– Каждый решает сам для себя, где ему удобнее и выгоднее играть. НХЛ – это лучшая лига мира, и со спортивной точки зрения всегда интереснее соревноваться с лучшими хоккеистами. С другой стороны, есть свои нюансы. Кто-то, наоборот, сейчас возвращается из НХЛ в КХЛ. Все ищут, где им лучше и удобнее. Что касается "Вегаса", понятно, что когда создается новая команда, нужно время, чтобы она добилась каких-то результатов. Это нормально. Так что посмотрим. В любом случае – это клуб НХЛ, а значит, высокий уровень. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия