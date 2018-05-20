Патрик Фишер: "Рад, что Швейцария может взять реванш у Швеции за финал ЧМ-2013"

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер после полуфинала чемпионата мира против Канады (3:2) отметил, что команда чрезвычайно счастлива. В финале швейцарцы сыграют против Швеции. Эта игра станет повторением финала ЧМ-2013. Тогда шведы победили со счетом 5:1.

- Я горд за своих игроков, за то, что они сражались, мы чрезвычайно счастливы, - приводит ТАСС слова Фишера. - Да, что-то могло идти не так, но мы знали, что показали сегодня отличную игру. Что касается матча со шведами, то можно вспомнить, что мы проиграли им в финале пять лет назад, а до этого на турнире выиграли девять матчей подряд. И я рад тому, что мы можем завтра у них взять реванш.