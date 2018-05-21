Патрик Фишер: "Если бы три года назад сказали, что Швейцария будет бороться за чемпионство, я бы посмеялся"

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер после финала чемпионата мира против Швеции (2:3 Б) отметил, что команда значительно прибавила по сравнению с 2013-м годом, когда так же завоевала серебряные медали.

- Поздравляю сборную Швеции. Она останавливала нас в полуфинале домашнего чемпионата мира 1998 года, на Олимпиаде-2006, в финале чемпионата мира - 2013, в прошлом году и сейчас, - приводит ТАСС слова Фишера. - Но я очень горд тем, что мы сделали, это невероятно. Команда играла на кураже, действовала в правильном направлении.

2013-й год я помню, было отлично тогда в Стокгольме, но сейчас все гораздо лучше. Если бы мы говорили три года назад, что можем стать чемпионами, то я бы посмеялся. Но сейчас мы могли выиграть.





