Никита Зайцев: "Сыграть на чемпионате мира всегда интересно"

Защитник сборной России Никита Зайцев рассказал о том, чего ждет от чемпионата мира в Дании. По его словам, большого волнения нет.

– Какие у вас ожидания от предстоящего турнира?

– Хороший турнир, хорошие соперники. Всегда интересно играть на чемпионате мира. Очень рад оказаться в сборной, увидеть русских ребят, пообщаться с ними. Мандража никакого нет. У нас внутри команды нормальная, рабочая атмосфера.

– Оцените свою игру в этом сезоне.

– Он еще не закончился.

– Из "Торонто" в сборную отпустили без проблем?

– Прошел как и все по окончании сезона НХЛ медобследование и приехал. А если не отпустили других ребят, то, значит, у них были травмы. Мне в этом плане повезло.

– Что-то изменилось по сравнению со сборной при Олеге Знарке?

– Я тут первый день, поэтому ничего еще не знаю. Просто теперь новый главный тренер.

– Составы соперников для себя оценили?

– У шведов очень хорошая команда, у канадцев судя по всему тоже неплохая. Других составов не видел. Но думаю, что турнир будет хороший. Он пройдет в Дании, и там многие ребята из НХЛ хотят сыграть. (Артем БОЖКО)