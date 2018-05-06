Никита Трямкин: "Огромных различий между требованиями Воробьева и Знарка нет"

Защитник сборной России Никита Трямкин в интервью "Известиям" признался, что не заметил разницы в требованиях Ильи Воробьева и Олега Знарка. По его мнению, изменения происходят постепенно.

– Требования Ильи Воробьева отличаются от требований Олега Знарка?

– У каждого тренера свои требования, но все равно у сборной России единый штаб, и поэтому огромных различий нет. Все-таки большинство помощников Олега Валерьевича остались в сборной. Илья Петрович работал в предыдущем штабе, с ним остались Жамнов, Никитин, Давыдов. Поэтому резких перемен в работе нет. Конечно, что-то новое тренеры вносят, но все делается постепенно.

– С защитниками помимо Игоря Никитина теперь работает и Анвар Гатиятулин. Как между ними распределены обязанности?

– Оба тренера отвечают за работу с защитниками, а как распределены между ними обязанности – вопрос уже к ним. Игорь Валерьевич и Анвар Рафаилович очень много с нами занимаются, подробно объясняют, что надо делать, указывают на ошибки. С обоими работать интересно.