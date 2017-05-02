Мозякин - капитан сборной России на ЧМ-2017

Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что нападающий Сергей Мозякин назначен капитаном национальной команды на чемпионат мира-2017. Ассистентами Мозякина будут нападающий Вадим Шипачев и защитник Антон Белов. Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. На групповом турнире россияне сыграют против сборных США, Швеции, Дании, Германии, Словакии, Латвии и Италии.

– Считаем, что это лучшие хоккеисты, которые едут бороться за медали, за золото, - сказал Знарок. - Проведена огромная работа, все зависит только от нас самих. 23 человека в начальной заявке, капитан – Мозякин, ассистенты Шипачев и Белов. Пока рассчитываем на всех, кто здесь. В НХЛ пока идет плей-офф, туда не смотрим. (Михаил ЗИСЛИС)

Знарок назвал расширенный состав сборной России на ЧМ-2017