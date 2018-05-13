Кирилл Капризов: "Все ждали Гусева"

Форвард сборной России Кирилл Капризов – о матче со Швейцарией (4:3) на чемпионате мира.

– Как игра?

– У швейцарцев хорошая команда, быстрая. В конце ненужные удаления, неудачно гол пропустили. В конце старались также играть.

– Соскучились по Гусеву?

– Все ждали его, и хорошо получилось.

– Когда играли с Дадоновым, понимали, что рано или поздно вернут его?

– Это у тренеров надо спросить, они решают.

– Как вам Копенгаген?

– Классный хороший город, но для меня это неважно, мы здесь, чтобы в хоккей играть.

– Канадцы крупно уступили финнам...

– Я за своей командой слежу. (Игорь ЕРОНКО)

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