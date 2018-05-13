Кирилл Капризов: "Все ждали Гусева"

Форвард сборной России Кирилл Капризов – о матче со Швейцарией (4:3) на чемпионате мира.
– Как игра?
– У швейцарцев хорошая команда, быстрая. В конце ненужные удаления, неудачно гол пропустили. В конце старались также играть.
– Соскучились по Гусеву?
– Все ждали его, и хорошо получилось.
– Когда играли с Дадоновым, понимали, что рано или поздно вернут его?
– Это у тренеров надо спросить, они решают.
– Как вам Копенгаген?
– Классный хороший город, но для меня это неважно, мы здесь, чтобы в хоккей играть.
– Канадцы крупно уступили финнам...
– Я за своей командой слежу. (Игорь ЕРОНКО)
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