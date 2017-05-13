Кирилл Капризов: "Интересно побывать на чемпионате мира, только вот не сыграл..."

Нападающий Кирилл Капризов покидает расположение сборной России на чемпионате мира по хоккею-2017. Форвард отправляется домой, поскольку тренерский штаб заполнил заявку.

– Расстроились, что вас не заявили на турнире?

– Конечно, почему не расстраиваться.

– Останетесь с командой или улетите домой?

– Завтра улетаю.

– Многие болельщики тебя поддерживали, хотели, чтоб именно вас заявили.

– Спасибо им большое, жалко, что так получилось.

– Олег Знарок поговорил, объяснил причины?

– Со всеми нами, кого не заявили, вчера поговорили. Сказали, что рассчитывают на нас в дальнейшем, что стоит готовиться к следующему сезону.

– Тренеры говорят, что пребывание в команде помогает?

– В дальнейшем будет видно. Конечно, интересно было побывать на взрослом чемпионате мира, только вот не сыграл (смеется). (Алексей ШЕВЧЕНКО)