Чемпионат мира

19:24 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Итальянцы забили в свои ворота самый нелепый автогол чемпионата мира

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Сборная Италии проиграла команде Дании (0:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017, из-за чего лишилась шансов сохранить прописку в элитном дивизионе. Сборная проиграла все семь матчей и набрала одно очко.

Отметим, что вторую шайбу в этой встрече итальянцы забросили себе сами. Защитник Александр Эггер получил шайбу у своих ворот, которые на тот момент были уже пустыми, споткнулся и упал. В падении игрок клюшкой переправил шайбу в свои ворота.

"СЭ" вел трансляцию матча

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КОММЕНТАРИИ (5)
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delacrua

да это брат касаткиной. та тоже на ровном месте сегодня вылетела из сетки турнира.

19:33

ttc

А может все таки забили курьезный гол датчане?

19:32

Якут Хан

Что они тут вообще делали без Буффона?)) Потому и вылетели))

19:31

Пух

И смех и грех

19:29

Andrewxyz

Ну и лошара)))

19:29