Итальянцы забили в свои ворота самый нелепый автогол чемпионата мира

Сборная Италии проиграла команде Дании (0:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017, из-за чего лишилась шансов сохранить прописку в элитном дивизионе. Сборная проиграла все семь матчей и набрала одно очко.

Отметим, что вторую шайбу в этой встрече итальянцы забросили себе сами. Защитник Александр Эггер получил шайбу у своих ворот, которые на тот момент были уже пустыми, споткнулся и упал. В падении игрок клюшкой переправил шайбу в свои ворота.

"СЭ" вел трансляцию матча