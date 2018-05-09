Илья Сорокин: "Готов хоть завтра в космос"

Голкипер сборной России Илья Сорокин подчеркнул, что находится в хорошей форме и готов выходить на лед в матчах чемпионата мира-2018. Сорокин был внесен в заявку российской сборной перед игрой группового турнира с Чехией.

- Как ваше физическое состояние?

- Хорошее, рабочее. Поддерживал себя в форме, готов.

- На горках катались?

- Сюда не кататься поехали.

- Пообещали включить в заявку на матч?

- Никто этого не обещает.

- Сами ожидаете этого?

- Я делаю, что от меня зависит, а дальше будь что будет.

- На роликах раньше катались?

- (Улыбается) Конечно, катался.

- Что думаете о чехах?

- Хорошая организованная команда, предстоит серьезное испытание. Посмотрел американцев с канадцами – составы очень приличные. Много интересных команд. В целом будет хороший турнир.

- Вратарям сложно играть против чехов, которые против нас всегда играют вторым номером?

- Если вы посмотрите мои игры за последние годы, там почти все матчи соперники действуют вторым номером, поэтому для меня это привычно.

- Хотели искупаться в жаркий день?

- Нет, прогулялись, получили удовольствие от солнечных ванн.

- Где были в Копенгагене?

- В парке Тиволи. На аттракционах не катались.

- Как ваш вестибулярный аппарат?

- В космос готов лететь хоть завтра.

- В Дании дорого?

- Я в магазине ни разу не был, а чипсы мне Богдан Киселевич купил. (Игорь ЕРОНКО)

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