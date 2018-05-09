Илья Сорокин: "Готов хоть завтра в космос"

Голкипер сборной России Илья Сорокин подчеркнул, что находится в хорошей форме и готов выходить на лед в матчах чемпионата мира-2018. Сорокин был внесен в заявку российской сборной перед игрой группового турнира с Чехией.
- Как ваше физическое состояние?
- Хорошее, рабочее. Поддерживал себя в форме, готов.
- На горках катались?
- Сюда не кататься поехали.
- Пообещали включить в заявку на матч?
- Никто этого не обещает.
- Сами ожидаете этого?
- Я делаю, что от меня зависит, а дальше будь что будет.
- На роликах раньше катались?
- (Улыбается) Конечно, катался.
- Что думаете о чехах?
- Хорошая организованная команда, предстоит серьезное испытание. Посмотрел американцев с канадцами – составы очень приличные. Много интересных команд. В целом будет хороший турнир.
- Вратарям сложно играть против чехов, которые против нас всегда играют вторым номером?
- Если вы посмотрите мои игры за последние годы, там почти все матчи соперники действуют вторым номером, поэтому для меня это привычно.
- Хотели искупаться в жаркий день?
- Нет, прогулялись, получили удовольствие от солнечных ванн.
- Где были в Копенгагене?
- В парке Тиволи. На аттракционах не катались.
- Как ваш вестибулярный аппарат?
- В космос готов лететь хоть завтра.
- В Дании дорого?
- Я в магазине ни разу не был, а чипсы мне Богдан Киселевич купил. (Игорь ЕРОНКО)