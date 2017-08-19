ИИХФ расследует ситуацию с возможной сдачей матча ЧМ игроками сборной Украины

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что организация проведет расследование ситуации вокруг возможной сдачи двумя игроками сборной Украины матча первого дивизиона группы A чемпионата мира 2017 года против Кореи (1:2). Ранее сообщалось, что в сдаче матча участвовали вратарь Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода.

В понедельник, 21 августа, Федерация хоккея Украины (ФХУ) проведет заседание, на котором будут рассмотрены письма игроков, которые обязались вернуть по 30 тысяч долларов, если не помогут достичь результата с разницей в две шайбы в пользу азиатской команды.

- Мы обязательно проведем расследование, откроем дело, хотя результат матча говорит нам об обратном (что сговора скорее не было, чем был - Прим. "СЭ"), - цитирует ТАСС Фазеля. - Конечно, это очень серьезные утверждения, если то, что там описано, действительно имело место быть, мы столкнемся с большой проблемой, надо отнестись к этой ситуации со всем вниманием и серьезностью. В понедельник мы создадим комиссию или начнем расследование на базе дисциплинарной комиссии федерации - пока точно сказать не могу - и обязательно проведем расследование обвинений авторов статьи по отношению к этим двум игрокам.