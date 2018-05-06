Игорь Шестеркин: "Пиво вместе с Кошечкиным не пьем"

Вратарь сборной России Игорь Шестеркин рассказал в своих впечатлениях после дебюта на чемпионате мира в матче с Австрией (7:0).

- Вы вышли только в третьем периоде. Какой из четырех бросков по вашим воротам был сам опасным?

- От красной линии (смеется).

- Ожидали, что вас выпустят на третий период?

- Меня предупредили, что такая возможность есть. Если мы будем вести в счете, то мне дадут сыграть. Я готовился, и эта возможность представилась.

- Как вам австрийцы со стороны?

- Хорошая команда, бегущая. Ребята сильно играли, поэтому результат получился закономерный.

- Счет говорит об обратном. Нужны ли вообще 16 команд на чемпионате мира?

- Я бы не сказал, что это слабая сборная. Просто так получилось. Дальше будет видно, нужны ли такие сборные.

- Вкус чемпионата мира почувствовали?

- Для этого надо сыграть полноценный матч.

- Насколько заждались этого момента, ведь позади было столько турниров, а дебютировали вы только сейчас?

- Заждался. Все время работал. Рад, что вышел сегодня. Я и на прошлых турнирах думал, что составлю конкуренцию другим вратарям. Не составил.

- Насколько плотно общаетесь с Василием Кошечкиным, пиво вместе пьете?

- А мы его не пьем.

- В Христиании - наркоманском районе Копенгагена - еще не бывали?

- Я этим не увлекаюсь. На допинг-контроле сижу (улыбается). Насколько я знаю, туда опасно заходить. (Игорь ЕРОНКО)