Хенрик Лундквист: "В голове сидело: пришла пора обыграть "кленовых"

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист после финального матча чемпионата мира с Канадой (2:1 Б) подчеркнул, что он очень рад победе на турнире, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Вратарь отметил, что игра была равной.

– Ну наконец-то я выиграл чемпионат мира! Когда я покидал Нью-Йорк, вылетев из плей-офф, я был очень разочарован. Но, честно говоря, все равно думал, что это прекрасная возможность для меня – сыграть за свою страну, сыграть в одной команде с моим братом. И я ведь видел, какие ребята собрались. Так что я нацелился на золото и исполнил мечту.

Команда отличная была, и играли мы потрясающе на этом турнире. Канада сыграла очень сильно. Очень трудно с ней пришлось. Абсолютно равная игра, где все могло повернуться в любую сторону.

Я проигрывал Канаде и на Олимпиаде, и на чемпионате мира, так что лично у меня в голове сидело следующее: пришла пора обыграть "кленовых". Поскольку для этого представилась отличная возможность. Ну и чувства сейчас – потрясающие.