Форсберг, Арвидссон и Экхольм сыграют с Россией

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг заявил, что хоккеисты "Нэшвилла" Филип Форсберг, Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм сыграют в матче чемпионата мира против сборной России.

Арвидссон прилетит завтра утром и может сыграть уже со Швейцарией. Форсберг и Экхольм прилетят позже, но к матчу с Россией будут готовы сыграть.

Пока нет ясности с нападающим "Питтсбурга" Патриком Хернквистом. Неизвестно, когда именно он присоединится к сборной, поскольку занят оформлением бумаг. Но не исключено, что и он сможет сыграть против сборной России.

Запасные игроки сборной Швеции покинут Копенгаген, как только сюда прибудет подкрепление из-за океана.

О приезде хоккеистов в сборную на чемпионат мира вчера сообщило шведское издание Expressen. В этом сезоне Форсберг набрал 64 (26+38) очка в 67 матчах. Он стал лучшим бомбардиром "Нэшвилла". Арвидссон в 78 играх заработал 61 (29+32) очко. На счету Экхольма 34 (10+24) очка в 81 встрече.

(Игорь ЕРОНКО)

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия – Швеция. Он пройдет 15 мая и начнется в 21.15 по московскому времени.

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