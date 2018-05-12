Форсберг, Арвидссон и Экхольм сыграют с Россией

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг заявил, что хоккеисты "Нэшвилла" Филип Форсберг, Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм сыграют в матче чемпионата мира против сборной России.
Арвидссон прилетит завтра утром и может сыграть уже со Швейцарией. Форсберг и Экхольм прилетят позже, но к матчу с Россией будут готовы сыграть.
Пока нет ясности с нападающим "Питтсбурга" Патриком Хернквистом. Неизвестно, когда именно он присоединится к сборной, поскольку занят оформлением бумаг. Но не исключено, что и он сможет сыграть против сборной России.
Запасные игроки сборной Швеции покинут Копенгаген, как только сюда прибудет подкрепление из-за океана.
О приезде хоккеистов в сборную на чемпионат мира вчера сообщило шведское издание Expressen. В этом сезоне Форсберг набрал 64 (26+38) очка в 67 матчах. Он стал лучшим бомбардиром "Нэшвилла". Арвидссон в 78 играх заработал 61 (29+32) очко. На счету Экхольма 34 (10+24) очка в 81 встрече.
(Игорь ЕРОНКО)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия – Швеция. Он пройдет 15 мая и начнется в 21.15 по московскому времени.