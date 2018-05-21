Филип Форсберг: "Победный буллит останется в моей памяти на всю жизнь"

Автор решающей попытки в серии послематчевых бросков в финале чемпионата мира Филип Форсберг поделился мнением о том, насколько ему было важно выиграть турнир. Швеция обыграла Швейцарию (3:2 Б) и завоевала 11-й титул в своей истории.

- Победный бросок в серии буллитов – это то, что останется со мной в памяти на всю жизнь, - заявил Форсберг. - Меня обуревают невероятные чувства. Я смотрел чемпионаты мира, когда был ребенком, потом вырос и сам смог добыть золотую медаль. Приятно, что пара моих голов помогли команде взять титул.

- Он достался вам с большими сложностями.

- Швейцарцы сыграли потрясающе. Они проделали огромную работу на протяжении всего турнира. Надо отдать им должное. В финале все могло закончиться и в их пользу, но наш вратарь сыграл здорово. Особенно в овертайме, когда пару раз вытащил сложнейшие шайбы.

- Вместе с вами золотую медаль получили еще два игрока "Нэшвилла" - Арвидссон и Экхольм.

- От этого мне еще радостнее. Когда мы приняли решение присоединиться к сборной после вылета "Нэшвилла" из Кубка Стэнли, то сразу же сказали друг другу, что едем в Данию только за первым местом. Мы сделали все от нас зависящее. И Арвидссон, и Экхольм сыграли невероятно. Горжусь ими и всей нашей сборной.

- Но вы наверняка мечтали о победе в Кубке Стэнли.

- Конечно, поэтому после поражения от "Виннипега" чувствовал себя отвратительно. Но сейчас я чемпион мира. Сезон закончен на хорошей ноте. Надеюсь, что когда-нибудь и Кубок Стэнли от меня не уйдет.

- Насколько была велика роль капитана команды Микаэля Баклунда в вашей победе?

- Отличный лидер в раздевалке и на льду, умеющий в нужный момент сказать правильные слова. Классный нападающий. Я много раз играл против него, когда "Нэшвилл" встречался с "Калгари". Он вклалывает на обеих сторонах площадки. На мой взгляд, по игре в обороне Баклунд по-прежнему остается одним из лучших центральных нападающих в НХЛ. (Игорь ЕРОНКО)