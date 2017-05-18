Евгений Кузнецов: "Тяжело играть с Чехией, когда они кукурузу охраняют"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после победы над Чехией (3:0) в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017 подчеркнул, что команда выполнила большинство установок. По его словам, во встречах с Чехами очень важно вести в счете.

- Доволен результатом. Самое главное - играть на результат, показывать командный хоккей, - сказал Кузнецов во флеш-интервью после матча. - Большинство из этого у нас получилось. Может быть, допустили мелкие ошибки, но Василевский нас выручил.

Наместников? Сыграл самоотверженно. Это был один из главных моментов в матче. Он выручил. Это в команде очень сильно ценится.

Мы провалили две-три смены, но потом забросили. После увеличили счет. Важно лидировать во встречах с Чехией. Тяжело против них играть, если матч складывается по другому сценарию. Они потом кукурузу охраняют.

Напомним, что в полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с победителем пары Канада - Германия. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.