Евгений Кузнецов: "Тяжело играть с Чехией, когда они кукурузу охраняют". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:53 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Евгений Кузнецов: "Тяжело играть с Чехией, когда они кукурузу охраняют"

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Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после победы над Чехией (3:0) в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2017 подчеркнул, что команда выполнила большинство установок. По его словам, во встречах с Чехами очень важно вести в счете.

 
Четверг. Париж. Россия - Чехия - 3:0. Артемий ПАНАРИН (№72) и Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ: назад, в Кельн.Чехию прошли. Ждем Канаду?

- Доволен результатом. Самое главное - играть на результат, показывать командный хоккей, - сказал Кузнецов во флеш-интервью после матча. - Большинство из этого у нас получилось. Может быть, допустили мелкие ошибки, но Василевский нас выручил.

Наместников? Сыграл самоотверженно. Это был один из главных моментов в матче. Он выручил. Это в команде очень сильно ценится.

Мы провалили две-три смены, но потом забросили. После увеличили счет. Важно лидировать во встречах с Чехией. Тяжело против них играть, если матч складывается по другому сценарию. Они потом кукурузу охраняют.

Напомним, что в полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с победителем пары Канада - Германия. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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PvsZ

echo2011, мда уж. Если б не Гашек, то у сборной России по хоккею всё-таки было бы одно олимпийское золото.

21:27

echo2011

Если бы чехи охраняли ворота,а не кукурузу,было бы еще тяжелее.Но Гашека у них теперь нет.

21:05