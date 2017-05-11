Евгений Дадонов: "Не могу сказать, что Дания не доставила России проблем"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Данией (3:0) отметил напряженный характер встречи. Форвард добавил, что после первой заброшенной шайбы играть стало проще, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Я не могу сказать, что соперник не доставил нам проблем, – сказал Дадонов. – Все-таки достаточно долгое время мы не могли забить. Хотя шансов было много. В такой ситуации чем дальше, тем сложнее забить. Хорошо, что во втором периоде за короткий отрезок нам посчастливилось забить сразу трижды.

– Вам интересно играть с соперниками такого уровня?

– Не могу сказать, что это интересно. Но работает другой момент. Когда ты забиваешь несколько шайб, игра идет, то начинаешь получать кайф от происходящего. А если полтора периода не можешь забить, бросаешь постоянно, шайба катается по ленточке, то все становится сложнее.

– Вратарь у датчан был хороший?

– Я не знаю, что это за вратарь. Может, он хороший. Может, у нас поначалу что-то не пошло.

– График, при котором вы играете через день, можно назвать оптимальным?

– У нас еще 15 и 16 мая спаренные игры. Но вообще лучше через день. Успеваешь находиться в тонусе и восстанавливать силы.

Следующий соперник россиян – сборная Словакии. Встреча пройдет в субботу, 13 мая, в Кельне и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Трансляция матча Россия – Дания