Два игрока сборной Украины дисквалифицированы за попытку сдать матча на ЧМ-2017

Федерация хоккея Украины (ФХУ) дисквалифицировала на неопределенный срок игроков национальной сборной Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу за попытку сдать матч на чемпионате мира в дивизионе ИА против команды Кореи, сообщается на официальном сайте ФХУ. Ожидается рассмотрение информации и по поводу других матчей.

- В действиях Захарченко Эдуарда и Вариводы Владимира усматриваются признаки правонарушения, определенного Кодексом поведения ИИХФ, а именно участие прямо или косвенно в неправомерных действиях, которые могли повлечь манипулирование результатом матча Украина - Корея, - отметил вице-президент ФХУ Георгий Зубко.

Ранее стало известно о расписках голкипера Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы, в которых они обязались вернуть по 30 тысяч долларов, если не будет достигнут необходимый результат. Украинцы должны были проиграть с разницей в счете не менее двух шайб. Поединок завершился победой Кореи в серии буллитов - 2:1. Украина отправилась на дивизион ниже еще до матча, а Корея вышла в элитную группу мирового хоккея.