Дмитрий Яшкин: "Всегда буду русским, но играю за Чехию"

Нападающий "Сент-Луиса" и сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от встречи со сборной России​. Хоккеист родился в России, но играет за чешскую сборную.

– В какой вы форме?

– Я в неплохой форме, но удалений много. Сегодня еще одно, которое – не надо. Надо без таких. У нас у всей команды много удалений. Швейцарцы очень хорошо двигались. Где-то поэтому. Около 15 удалений. Из них где-то 10 – в их зоне. Это все у нас в головах.

– Сборная России еще лучше двигается.

– Конечно, лучше. Но мы подготовимся. Обговорим и будем готовы. Смотрел игру россиян с белорусами. Россия всегда хорошо играет, хорошо двигается. Очень хорошие нападающие. Надо будет следить за ними. И пытаться их поймать.

– Для вас это – особый матч?

– С Россией – всегда особые матчи. Надеюсь, хорошо все получится для нас.

– Вы как-то говорили, что вас русского все-таки больше, чем чешского.

– Никогда такого не говорил. Я говорил, что всегда буду русским. Потому что у меня родители русские. И бабушки с дедушками. Вся семья. Но я играю за Чехию. Вот такое дело. Сложное, конечно. Но что тут объяснять – всем и так понятно.

– Вы по-чешски-то часто разговариваете?

– В "Сент-Луисе" есть чех. Разговариваем. И в сборной стараюсь разговаривать. И первый язык у меня – чешский.

– Есть ли ясность по будущему?

– Пока за Чехию играю.

– Очки теряете.

– Лучше два очка, чем ноль. Со словаками эмоциональная игра была. Первая. Четыре очка – хорошо. И со шведами неплохо сыграли. Могли взять очки. Будем дальше драться.

– Первое место почти не светит.

– Мы так далеко не смотрим. Смотрим на следующий день. Завтра у нас выходной, будем готовиться к России. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, матч Чехия – Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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