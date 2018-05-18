Денис Гребешков: "Воробьев должен остаться в сборной России"

Двукратный чемпион мира Денис Гребешков считает, что исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев должен остаться на своем посту. Напомним, на чемпионате мира россияне в четвертьфинале проиграли Канаде (4:5 ОТ).

– Должен ли остаться на своем посту главный тренер сборной России Илья Воробьев?

– Если мы хотим посмотреть, что он может сделать, то должен остаться. Он только месяц руководит командой. Это вообще не показатель. Считаю, что следующий сезон он должен отработать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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