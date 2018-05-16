Чемпионат мира

01:10 | Хоккей — Чемпионат мира

Дацюк обогнал Зарипова по передачам на чемпионатах мира


В матче против сборной Швеции Павел Дацюк ассистировал Кириллу Капризову и по числу передач на чемпионатах мира обогнал Даниса Зарипова. В 56 играх капитан сборной России помог партнерам отличиться 35 раз. В XXI веке только пять хоккеистов отмечались голевыми передачами чаще. Неожиданный лидер – норвежец Матис Улимб – выступал в роли ассистента 50 раз, его главный преследователь Илья Ковальчук – 47.

Лучшие ассистенты чемпионатов мира в XXI веке

Игрок

Страна

Матчи

Передачи

Матис УЛИМБ

Норвегия

76

50

Илья КОВАЛЬЧУК

Россия

84

47

Петтери НУММЕЛИН

Финляндия

64

43

Яромир ЯГР

Чехия

67

36

Мортен ГРЕН

Дания

96

36

Павел ДАЦЮК

Россия

56

35

Данис ЗАРИПОВ

Россия

45

34

Мирослав ШАТАН

Словакия

74

33

Хенрик ЗЕТТЕРБЕРГ

Швеция

52

33

Вадим ШИПАЧЕВ

Россия

37

32

Среди бомбардиров на этом же отрезке Дацюк занимает 10-е место, на 30 очков отставая значительно чаще приезжавшего на мировые первенства Ильи Ковальчука. В десятку лучших входят еще два россиянина – Евгений Малкин и Александр Овечкин.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира в XXI веке

Игрок

Страна

Матчи

Очки

Илья КОВАЛЬЧУК

Россия

84

81 (34+47)

Яромир ЯГР

Чехия

67

68 (32+36)

Дэни ХИТЛИ

Канада

52

62 (38+24)

Евгений МАЛКИН

Россия

53

62 (31+31)

Александр ОВЕЧКИН

Россия

73

61 (33+28)

Мирослав ШАТАН

Словакия

74

60 (27+33)

Матис УЛИМБ

Норвегия

76

60 (10+50)

Петтери НУММЕЛИН

Финляндия

64

56 (13+43)

Мортен ГРЕН

Дания

96

52 (16+36)

Павел ДАЦЮК

Россия

56

51 (16+35)

Кроме того, Дацюк вполтную подобрался к десятке лучших отечественных ассистенов чемпионатов мира. Следующая передача позволит форварду СКА догнать замыкающего топ-10 Андрея Хомутова, опередив при этом Вениамина Александрова.

Лучшие ассистенты сборной СССР/России на чемпионатах мира

Игрок

Турниры

Матчи

Передачи

Валерий ХАРЛАМОВ

11

105

82

Владимир ПЕТРОВ

11

101

78

Александр МАЛЬЦЕВ

12

108

76

Сергей МАКАРОВ

11

100

68

Борис МИХАЙЛОВ

11

105

66

Вячеслав ФЕТИСОВ

11

101

60

Илья КОВАЛЬЧУК

10

84

47

Анатолий ФИРСОВ

6

47

39

Владимир ШАДРИН

8

62

39

Андрей ХОМУТОВ

10

84

36

Павел ДАЦЮК

8

56

35

Вениамин АЛЕКСАНДРОВ

8

57

35

(Кирилл БУРДАКОВ)

 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!