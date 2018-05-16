Дацюк обогнал Зарипова по передачам на чемпионатах мира

В матче против сборной Швеции Павел Дацюк ассистировал Кириллу Капризову и по числу передач на чемпионатах мира обогнал Даниса Зарипова. В 56 играх капитан сборной России помог партнерам отличиться 35 раз. В XXI веке только пять хоккеистов отмечались голевыми передачами чаще. Неожиданный лидер – норвежец Матис Улимб – выступал в роли ассистента 50 раз, его главный преследователь Илья Ковальчук – 47.
Лучшие ассистенты чемпионатов мира в XXI веке
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Передачи
|
Матис УЛИМБ
|
Норвегия
|
76
|
50
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
Россия
|
84
|
47
|
Петтери НУММЕЛИН
|
Финляндия
|
64
|
43
|
Яромир ЯГР
|
Чехия
|
67
|
36
|
Мортен ГРЕН
|
Дания
|
96
|
36
|
Павел ДАЦЮК
|
Россия
|
56
|
35
|
Данис ЗАРИПОВ
|
Россия
|
45
|
34
|
Мирослав ШАТАН
|
Словакия
|
74
|
33
|
Хенрик ЗЕТТЕРБЕРГ
|
Швеция
|
52
|
33
|
Вадим ШИПАЧЕВ
|
Россия
|
37
|
32
Среди бомбардиров на этом же отрезке Дацюк занимает 10-е место, на 30 очков отставая значительно чаще приезжавшего на мировые первенства Ильи Ковальчука. В десятку лучших входят еще два россиянина – Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира в XXI веке
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Очки
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
Россия
|
84
|
81 (34+47)
|
Яромир ЯГР
|
Чехия
|
67
|
68 (32+36)
|
Дэни ХИТЛИ
|
Канада
|
52
|
62 (38+24)
|
Евгений МАЛКИН
|
Россия
|
53
|
62 (31+31)
|
Александр ОВЕЧКИН
|
Россия
|
73
|
61 (33+28)
|
Мирослав ШАТАН
|
Словакия
|
74
|
60 (27+33)
|
Матис УЛИМБ
|
Норвегия
|
76
|
60 (10+50)
|
Петтери НУММЕЛИН
|
Финляндия
|
64
|
56 (13+43)
|
Мортен ГРЕН
|
Дания
|
96
|
52 (16+36)
|
Павел ДАЦЮК
|
Россия
|
56
|
51 (16+35)
Кроме того, Дацюк вполтную подобрался к десятке лучших отечественных ассистенов чемпионатов мира. Следующая передача позволит форварду СКА догнать замыкающего топ-10 Андрея Хомутова, опередив при этом Вениамина Александрова.
Лучшие ассистенты сборной СССР/России на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Турниры
|
Матчи
|
Передачи
|
Валерий ХАРЛАМОВ
|
11
|
105
|
82
|
Владимир ПЕТРОВ
|
11
|
101
|
78
|
Александр МАЛЬЦЕВ
|
12
|
108
|
76
|
Сергей МАКАРОВ
|
11
|
100
|
68
|
Борис МИХАЙЛОВ
|
11
|
105
|
66
|
Вячеслав ФЕТИСОВ
|
11
|
101
|
60
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
10
|
84
|
47
|
Анатолий ФИРСОВ
|
6
|
47
|
39
|
Владимир ШАДРИН
|
8
|
62
|
39
|
Андрей ХОМУТОВ
|
10
|
84
|
36
|
Павел ДАЦЮК
|
8
|
56
|
35
|
Вениамин АЛЕКСАНДРОВ
|
8
|
57
|
35
(Кирилл БУРДАКОВ)