Дацюк обогнал Зарипова по передачам на чемпионатах мира

В матче против сборной Швеции Павел Дацюк ассистировал Кириллу Капризову и по числу передач на чемпионатах мира обогнал Даниса Зарипова. В 56 играх капитан сборной России помог партнерам отличиться 35 раз. В XXI веке только пять хоккеистов отмечались голевыми передачами чаще. Неожиданный лидер – норвежец Матис Улимб – выступал в роли ассистента 50 раз, его главный преследователь Илья Ковальчук – 47.

Лучшие ассистенты чемпионатов мира в XXI веке

Игрок Страна Матчи Передачи Матис УЛИМБ Норвегия 76 50 Илья КОВАЛЬЧУК Россия 84 47 Петтери НУММЕЛИН Финляндия 64 43 Яромир ЯГР Чехия 67 36 Мортен ГРЕН Дания 96 36 Павел ДАЦЮК Россия 56 35 Данис ЗАРИПОВ Россия 45 34 Мирослав ШАТАН Словакия 74 33 Хенрик ЗЕТТЕРБЕРГ Швеция 52 33 Вадим ШИПАЧЕВ Россия 37 32

Среди бомбардиров на этом же отрезке Дацюк занимает 10-е место, на 30 очков отставая значительно чаще приезжавшего на мировые первенства Ильи Ковальчука. В десятку лучших входят еще два россиянина – Евгений Малкин и Александр Овечкин.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира в XXI веке

Игрок Страна Матчи Очки Илья КОВАЛЬЧУК Россия 84 81 (34+47) Яромир ЯГР Чехия 67 68 (32+36) Дэни ХИТЛИ Канада 52 62 (38+24) Евгений МАЛКИН Россия 53 62 (31+31) Александр ОВЕЧКИН Россия 73 61 (33+28) Мирослав ШАТАН Словакия 74 60 (27+33) Матис УЛИМБ Норвегия 76 60 (10+50) Петтери НУММЕЛИН Финляндия 64 56 (13+43) Мортен ГРЕН Дания 96 52 (16+36) Павел ДАЦЮК Россия 56 51 (16+35)

Кроме того, Дацюк вполтную подобрался к десятке лучших отечественных ассистенов чемпионатов мира. Следующая передача позволит форварду СКА догнать замыкающего топ-10 Андрея Хомутова, опередив при этом Вениамина Александрова.

Лучшие ассистенты сборной СССР/России на чемпионатах мира

Игрок Турниры Матчи Передачи Валерий ХАРЛАМОВ 11 105 82 Владимир ПЕТРОВ 11 101 78 Александр МАЛЬЦЕВ 12 108 76 Сергей МАКАРОВ 11 100 68 Борис МИХАЙЛОВ 11 105 66 Вячеслав ФЕТИСОВ 11 101 60 Илья КОВАЛЬЧУК 10 84 47 Анатолий ФИРСОВ 6 47 39 Владимир ШАДРИН 8 62 39 Андрей ХОМУТОВ 10 84 36 Павел ДАЦЮК 8 56 35 Вениамин АЛЕКСАНДРОВ 8 57 35

(Кирилл БУРДАКОВ)