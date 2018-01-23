Более 200 тысяч билетов продано на чемпионат мира в Дании

На чемпионат мира по хоккею 2018 года в Дании продано более 200 тысяч билетов, сообщает пресс-служба турнира. Отмечается, что для покупки доступны дневные абонементы, стоимость которых начинается от 25 евро. Также болельщики могут приобрести билеты на четвертьфиналы (от 75 евро), на полуфиналы (от 130) и на финал (от 150).

– Мы значительно опережаем показатели продаж билетов по сравнению с предыдущими турнирами, – сказала руководитель отдела продаж и маркетинга оргкомитета чемпионата Майя Гримниц. – Мы откроем продажи билетов на отдельные матчи 2 февраля и ожидаем большого спроса на них. Болельщики из-за рубежа, как правило, покупают билеты позже на матчи своих национальных сборных. Вместимость арен не так велика, как в Кельне или в Стокгольме, поэтому мы ожидаем, что билеты будут быстро раскуплены.

Турнир пройдет с 4 по 20 мая. Дания впервые примет чемпионат мира по хоккею. Игры пройдут в Копенгагене и Хернинге. Сборная России выступит в группе A в Копенгагене.