Блестящая комбинация России в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой. Версия 2.0

Сборная России забросила вторую шайбу во втором периоде чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады.
В большинстве с передач Артемия Панарина и Вадима Шипачева на 35-й минуте после стремительной атаки отличился Никита Гусев.
"СЭ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча //
Видеотрансляция игры Канада – Россия - по ссылке
Просто, как раз-два-три! Гусев завершает ИДЕАЛЬНУЮ комбинацию, можно смотреть бесконечно😍😍😍 pic.twitter.com/rgbJb8qzFz– Хоккей России (@russiahockey) 20 мая 2017 г.
Nikita Gusev 🚨🇷🇺 It's 2-0 Russia and this place explodes. #CANvsRUS #IIHFWorlds pic.twitter.com/X1Ktx2FzaC– IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2017 г.