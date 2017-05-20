Блестящая комбинация России в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой. Версия 2.0. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

17:39 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Блестящая комбинация России в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой. Версия 2.0

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Сборная России забросила вторую шайбу во втором периоде чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады.

В большинстве с передач Артемия Панарина и Вадима Шипачева на 35-й минуте после стремительной атаки отличился Никита Гусев.

"СЭ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча //
Видеотрансляция игры Канада – Россия - по ссылке

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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