Блестящая комбинация России в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой. Версия 2.0

Сборная России забросила вторую шайбу во втором периоде чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады.

В большинстве с передач Артемия Панарина и Вадима Шипачева на 35-й минуте после стремительной атаки отличился Никита Гусев.

"СЭ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча //

Видеотрансляция игры Канада – Россия - по ссылке